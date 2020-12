E’ morta Maria Rivarolo, una giovane mamma che ieri è rimasta vittima di un tragico incidente avvenuto sulla Modica-Ispica intorno alle 19.30, in località Contrada Beneventano. Lo scontro è stato un frontale violentissimo, fra una Ford Fieta (a bordo vi era la donna insieme al figlio) e una Kia. Il figlio ha riportato una frattura alla spalla, mentre il conducente della Kia, un giovane di ragusa, è in condizioni serie. Le condizioni della donna sono apparte subito gravi: tutti trasportati in ospedale, per lei non c’è stato nulla da fare. E’ morta nella notte.