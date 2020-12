Saverio Armenia è morto ieri pomeriggio a causa del Covid: l’infermiere in servizio al pronto soccorso del Giovanni Paolo II è stato strappato via alla sua famiglia e alle sue figlie a soli 49 anni: il maledetto virus se l’è portato via.

Oggi pomeriggio, la città di Pozzallo ha detto addio al suo concittadino: i funerali si sono svolti presso la chiesa della Madre Madonna del Rosario, dove gli è stato tributato l’ultimo saluto.

Messaggi di cordoglio sono arrivati da tutti: dai colleghi, che stamani hanno voluto salutare Saverio davanti al Giovanni Paolo II, fino ai comuni cittadini.