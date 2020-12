Una speciale celebrazione eucaristica in onore di Santa Lucia, vergine e martire. E’ quella promossa dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute nell’ambito dei festeggiamenti tuttora in corso nella chiesa di corso Mazzini, a Ragusa. Domani, l’appuntamento religioso presieduto dal direttore dell’ufficio, il sacerdote Giorgio Occhipinti, si terrà alle 17,30 e sarà dedicato ai malati, ai medici e agli operatori sanitari. “In questo tempo di pandemia – dice don Occhipinti – anche se non possiamo comunicare come di consueto, usiamo il linguaggio degli occhi, occhi colmi di fede e di amore, per sostenere in particolare i nostri malati, i medici e gli operatori sanitari al loro servizio. Ci affidiamo all’intercessione di Santa Lucia che, dopo avere contemplato la Luce di Cristo, andò contro la vita quotidiana, le ricchezze e il prestigio e per annunciare e servire Dio distribuendo gli averi personali ai bisognosi e ai sofferenti. Ecco perché imploriamo la vergine Lucia affinché ci faccia ottenere da Dio la luce della fede e custodire il dono della vista a tutti coloro che ricorrono a lei”.