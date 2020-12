Sono 61 i ricoverati nei vari ospedali della provincia di Ragusa. Nello specifico, ecco come sono distribuiti i ricoverati negli ospedali iblei:

29 al Giovanni Paolo II: 14 in malattie infettive, 7 in area covid, 8 in terapia intensiva;

7 in area Covid del Maggiore di Modica

25 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.

Nessun decesso nelle ultime 24 ore. Le vittime dall’inizio della pandemia sono ferme a 130.

Sono complessivamente 1.127 i positivi in provincia di Ragusa, di cui 1.050 in isolamento domiciliare, 61 ricoverati e 16 in Rsa.

I dati per Comune:

70 Acate

39 Chiaramonte

141 Comiso

4 Giarratana

6 Ispica

158 Modica

14 Monterosso

40 Pozzallo

203 Ragusa

23 Santa Croce

51 Scicli

288 Vittoria

13 da fuori provincia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 70.579 sono i molecolari, 18.048 i sierologici e 57.969 i test rapidi, per un totale di 146.596.

I guariti salgono a 4.471.