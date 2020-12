In provincia di Ragusa sono 987 i positivi in isolamento domiciliare, scendendo sotto quota mille.

I dati per Comune:

80 Acate

39 Chiaramonte

122 Comiso

3 Giarratana

4 Ispica

159 Modica

12 Monterosso

41 Pozzallo

186 Ragusa

23 Santa Croce

43 Scicli

262 Vittoria

13 da fuori provincia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 71.256 sono i molecolari, 18.336 i sierologici e 59.851 i test rapidi, per un totale di 149.443.

Sono 65 i ricoverati nei vari ospedali della provincia di Ragusa, più i 16 in Rsa.

28 al Giovanni Paolo II: 13 in malattie infettive, 9 in area covid, 6 in terapia intensiva;

10 in area Covid del Maggiore di Modica

27 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.

Il numero complessivo dei guariti è di 4.654.

Purtroppo, però, si registrano ancora due vittime. Si tratta di un uomo di 71 anni di Scicli che si trovava ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva dell’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa e un uomo di Comiso di 87 anni.

Il totale delle vittime sale così a 133.