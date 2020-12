La parrocchia Santa Maria La Nova, un esercizio commerciale e l’associazione Passo Passo si sono offerti come “punto di raccolta” per le scatole natalizie donate dai cittadini. Si chiama “Scatole di Natale” l’iniziativa della CISOM (Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta) e che tanto successo sta avendo anche a Chiaramonte Gulfi.

Chiunque, può realizzare a casa una scatola di Natale usando anche una semplice scatola di scarpe e inserire all’interno quattro prodotti: una cosa calda (sciarpa, maglione, ecc), un prodotto di bellezza, una cosa golosa e un passatempo. Inoltre, è possibile inserivi anche un biglietto di auguri. Le scatole poi devono essere incartate proprio come un qualsiasi regalo natalizio. L’iniziativa è piaciuta molto ai chiaramontani e le scatole in questo momento vengono raccolte in tre punti della città: la parrocchia Santa Maria La Nova, il bar “Prima Fila” e il negozio di parrucchiera “On Hair” per l’associazione Passo Passo.

Eusebio e Giuseppe Spagna, che insieme a Ilenia Gurrieri sono i gestori del Prima Fila, ci spiegano: “A marzo, durante il lockdown, abbiamo ricevuto del bene e allora abbiamo pensato: perchè non ricambiare il bene? All’inizio volevamo donare i nostri panettoni artigianali, ma poi abbiamo pensato di aderire all’iniziativa della CISOM. Alle scatole di natale, aggiungeremo anche un nostro panettone. Chiunque voglia donare una propria scatola, può venire a lasciarla tranquillamente nel nostro bar”.

Le scatole saranno raccolte dalla CISOM il 22 dicembre e poi distribuite dalle associazioni del territorio alle famiglie che lo necessitano.

Anche Paola Zaffarana, referente per l’associazione Passo Passo ci spiega: “L’associazione Passo Passo ha immediatamente aderito a questa inziativa. Abbiamo pensato che fosse importante fare qualcosa. L’anno scorso abbiamo organizzato “Un Natale per tutti”, ovvero una raccolta di giocattoli, ma quest’anno non è stato possibile a causa del covid. Ma ci tenevamo a fare qualcosa per un Natale di solidarietà. E’ un’iniativa semplice ed alternativa e sta avendo davvero un buon successo”.

Naturalmente, anche la Parrocchia Santa Maria La Nova ha sposato in pieno l’inziativa. Don Salvatore Vaccaro, ci spiega: “Siamo stati coinvolti da alcuni membri del comitato di San Giovanni che ci hanno raccontato di questa iniziativa. Immediatamente abbiamo aderito. Anche in parrocchia, chiunque, volesse, può lasciare la propria scatola in dono. Noi, siamo sempre aperti”.