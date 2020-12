Doveva essere una festa di compleanno, ma in realtà è diventata un focolaio di contagio. E’ successo a Vittoria, una delle città iblee più colpite dal virus.

Una ragazza, in occasione del suo 18esimo compleanno, aveva invitato alcuni amici per festeggiare in casa.

Per via del coprifuoco delle 22, tutti i ragazzi hanno dormito nello stesso appartamento.

Qualche giorno dopo uno di loro è stato colto dai sintomi del contagio. L’esame del tampone rapido ha dato esito positivo per tutti. Ora gli otto ragazzi, tutti diciottenni, sono in quarantena.