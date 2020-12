In provincia di Ragusa sono 904 gli attuali positivi, di cui 832 in isolamento domiciliare, 54 i ricoverati e 18 in Rsa. A questa buona notizia, si aggiunge il fatto che non c’è stato nelle ultime 24 ore nessun decesso per covid. Inoltre, si svuota l’area covid del Giovanni Paolo II.

I dati comune per comune:

75 Acate

38 Chiaramonte

80 Comiso

1 Giarratana

3 Ispica

160 Modica

9 Monterosso

36 Pozzallo

159 Ragusa

25 Santa Croce

37 Scicli

201 Vittoria

8 da fuori provincia.

I guariti salgono a 5.007.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 73.457 sono i molecolari, 18.930 i sierologici e 68.061 i test rapidi, per un totale di 160.448.