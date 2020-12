Un meraviglioso traguardo per la coppia di DJ ragusani Maurizio Lessi e Eugenio Ferrara. Il duo è infatti entrato in una delle compilation più famose e vendute in Italia: la tanto ambita “Hit Mania Dance”, edizione 2021. Il traguardo è stato realizzato grazie al brano “Dance All Night”, pubblicato il 24 settembre di quest’anno, prodotto in studio da Eugenio Ferrara e Maurizio Lessi con la voce della cantante di fama internazionale Tamra Keenan. Il lavoro dei due DJ è stato quello di realizzare attorno alla voce originale ed accattivante di Tamra, un brano dinamico e attuale, adatto sia al dancefloor che alle radio. Un brano che nasce con l’obiettivo di trasmettere spensieratezza e allegria insieme a quella irrefrenabile voglia di tornare a ballare tutta la notte. Eugenio Ferrara, classe 1994 e Maurizio Lessi, classe 1963, sono due DJ e produttori di Ragusa (Sicilia). Iniziano a collaborare musicalmente, dopo tanti anni di amicizia, nel 2019 fondando l’etichetta discografica Nutcase Records e dando vita a “Feel Project”, l’alter ego musicale per le produzioni più underground. Successivamente iniziano a firmare le loro collaborazioni pop/dance come Eugenio Ferrara & Maurizio Lessi. Numerosi sono i brani pubblicati tra il 2019 e il 2020, approdando su etichette discografiche come Sony Music, Reload Music, Keep Records, Executiva Music, Gold Lizard Records, e molte altre ancora, riuscendo ad ottenere il supporto da tanti DJ e produttori da tutto il mondo, cosi come quello di radio nazionali ed internazionali. Le produzioni musicali del duo Ferrara/Lessi, solamente nel 2020 sono state inserite in più di 50 compilation in tutto il mondo.

La compilation Hit Mania Dance 2020 sarà disponibile, nei prossimi giorni, in tutti i negozi di dischi, edicole, autogrill e digital stores. Fondamentale è stato inoltre il lavoro svolto dall’etichetta discografica Executiva Music, grazie all’impegno del direttore Valeria Giannobi, che ha creduto fermamente nel brano. “Dance All Night” in soli 3 mesi ha superato i 35.000 ascolti su Spotify e continua a crescere! Eugenio Ferrara e Maurizio Lessi continuano a lavorare senza sosta sulle nuove produzioni musicali, e tante novità sono già pronte per il 2021.