Mori’ tre mesi fa in ospedale a Ragusa, dopo 13 giorni di calvario. Sul decesso di un paziente di 71 anni positivo al Covid adesso sara’ la magistratura a fare chiarezza. I familiari dell’anziano hanno infatti presentato un esposto alla Procura di Ragusa, denunciando presunti ritardi e carenze organizzative nell’emergenza Covid da parte dell’Asp. Il reparto di Rianimazione dell’ospedale Maria Paterno’ Arezzo di Ragusa la mattina del 17 settembre scorso rifiuto’ il ricovero del paziente, salvo poi accettarlo il pomeriggio dello stesso giorno, dopo che il paziente era rimasto in ambulanza 8 ore in attesa di un posto letto tra Catania e Siracusa.