Può sembrare strano ma c’è un collegamento diretto tra l’Etna e la nostra provincia. È vero che il nostro sottosuolo è pieno di caverne che fanno da cassa di risonanza, ma esiste più di un elemento per affermare questa tesi come ad esempio le emissioni di gas Radon che sono molto forti in provincia e che secondo l’università di Catania potrebbero essere alla base anche di alcune malattie autoimmuni come la tiroidite di Yashimoto. La gente è fuori e cerca riparo verso il mare, qualcuno è uscito ma giusto per aver sentito la scossa. Anche se il movimento pare che a mare sia stato avvertito con maggiore intensità.

Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6 – e’ stata avvertita questa sera, alle 21.27, nella Sicilia orientale.

La terra ha tremato per una decina di secondi. Il sisma e’ stato nettamente avvertito nel Ragusano, nel Siracusano e nel Catanese. L’epicentro si è verificato nei pressi di Scoglitti, ad una profondita’ di 16 chilometri.

La scossa è stata preceduta da un forte boato ed e’ stata sentita dalla popolazione in tutto il territorio provinciale. Non si segnalano, per fortuna, danni.

La scossa è stata distintamente avvertita dalle persone, alcune delle quali si sono riversate in strada.