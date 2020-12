Suor Carmelina Arestia è tornata alla casa del Padre, suora carmelitana.

Diversi sono stati gli Istituti del Sacro Cuore in cui è stata Madre Superiora (S. Croce, Marina di Ragusa, Comiso, Ragusa) e in cui ha lasciato sempre opere di benevolenza e stima in chi l’ha conosciuta.

Ai suoi familiari, le più sincere condoglianze della redazione di Giornale Ibleo.