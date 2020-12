Ci sono momenti molto significativi. Pensati per stare dalla parte di chi soffre. Ancora più rilevanti in questo periodo che anticipa il Natale, un Natale contrassegnato dall’emergenza sanitaria. Un piccolo gesto, una benedizione, anche solo un sorriso portato ai malati, in questo periodo fanno davvero la differenza. Continua la Novena celebrata dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute di Ragusa che ieri è stata caratterizzata dalla “presenza” del bambin Gesù al reparto hospice dell’ospedale Maria Paternò Arezzo. Il direttore dell’ufficio, il sacerdote Giorgio Occhipinti, ha benedetto il reparto. C’erano la responsabile, dottoressa Antonella Battaglia, con la dottoressa Iole Trabia e la dottoressa Stefania Antoci. Attenzione anche per i malati del reparto di Ematologia. A ciascuno di loro è stato donato un bambinello benedetto domenica scorsa dopo che gli stessi erano stati consegnati dai frati della parrocchia Sacra Famiglia di Ragusa. Alla benedizione in Ematologia presente anche il dott. Sergio Cabibbo, nuovo componente dell’ufficio diocesano per la Pastorale della salute. Un altro momento significativo quello che si è consumato nel reparto di Neonatologia con la santa messa e la benedizione dei bambini. Anche in questo caso, fondamentale la collaborazione dei medici e degli operatori sanitari attivi in reparto. Domani, vigilia di Natale, alle 11 è in programma la santa messa nel reparto di Rianimazione mentre alle 15 ci sarà la distribuzione dei doni natalizi nei reparti ai malati e al personale ospedaliero. Alle 17, la santa messa di Natale nella cappella dell’ospedale Civile. Il 25 dicembre, invece, alle 10 la messa di Natale si terrà nella torre B, al piano terra, dell’ospedale Giovanni Paolo II. Sabato 26 dicembre, in più, alle 11 la santa messa e la benedizione delle famiglie è in programma nella cappella dell’ospedale Civile.