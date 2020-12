I colori e i profumi di centinaia di piante hanno già invaso il Teatro Donnafugata di Ragusa invista di “Note di Natura. Più ossigeno per l’arte”, lo speciale concerto di Natale interamente dedicato al mondo vegetale che il teatro ibleo sta organizzando per il 25 dicembre a mezzogiorno e che vede anche il patrocinio del Ministero per le Politiche Agricole e di Confagricoltura nazionale. Uniche spettatrici ammesse dal vivo saranno centinaia di meravigliose piante allocate in platea, che le principali aziende del territorio aderenti a Confagricoltura Ragusa, co-partner del progetto, hanno messo a disposizione per l’iniziativa. Il pubblico umano potrà invece seguire il concerto in streaming sui canali social e sul canale YouTube del teatro e sui social di Confagricoltura nazionale, Confagricoltura Ragusa e Accademia Teatro alla Scala di Milano che è co-partner dell’evento. Il repertorio prevedrà l’esecuzione dell’elegia Crisantemi e di due movimenti dal Quartetto in Re (allegro moderato – scherzo) di Giacomo Puccini, affidata al quartetto d’archi dell’Accademia milanese. Sul palco si esibiranno i musicisti Kinga Dobryniewska al violino, Sofia Goetz al violino, Daniel Ciobanu alla viola e Marco Mauro Moruzzi al violoncello. Al termine del concerto le piante saranno donate all’Asp Ragusa per abbellire i reparti ospedalieri iblei e piantumare parte del giardino antistante l’ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Appuntamento dunque sulla pagina facebook o sul canale YouTube del Teatro Donnafugata il 25 dicembre, alle ore 12.00. Informazioni su www.teatrodonnafugata.it