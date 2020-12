Una scossa sismica magnitudo 4.6, profondità 29,6 km, è stata avvertita oggi, alle ore 21,27. L’epicentro è stato registrato nell’area sismica “Costa Ragusana” nello specchio d’acqua di Scoglitti a circa 3 Km da “Costa Fenicia”. La scossa è stata avvertita dalla popolazione. La Commissione Straordinaria, tramite la Protezione Civile e la Polizia Municipale ha attivato il Centro Operativo Comunale e predisposto controlli nei punti critici. Non sono stati riscontrati problemi particolari. Da parte della popolazione non sono pervenute segnalazioni, ma solo richieste di informazioni. Per la giornata di domani è stata emanata ordinanza di chiusura delle attività didattiche e amministrative delle scuole di ogni ordine e grado per la verifica degli edifici. I dati sono stati forniti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia.