“Con molta amarezza e soprattutto in questo giorno di Natale, la notizia che non volevo mai comunicarvi.

Ieri 24 dicembre all’Ospedale Giovanni Paolo II, ci ha lasciato un altro nostro concittadino sempre per questo maledetto virus che dobbiamo riuscire a sconfiggere. Alla sua famiglia vanno le più sentite condoglianze”. Così il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, da la notizia della morte, a causa del virus, di un altro cittadino della provincia di Ragusa.

I nuovi casi positivi in Sicilia, oggi, sono 720 (ieri 853). I decessi sono 17 (ieri 26).

Anche per rispetto di chi non c’è più a causa del virus assassino, sforziamoci tutti di tenere rigidamente comportamenti corretti.

Lo stiamo facendo bene, dobbiamo continuare a farlo.