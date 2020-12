C’è anora un decesso per Covdi in provincia di Ragusa. Una donna di 53 anni è morta a Vittoria. Con il suo decesso il numero delle persone morte per covid sale a 141 in provincia di Ragusa.

Attualmente sono ricoverate 44 persone per covid di cui 34 in malattie infettive (2 in area griga e 8 in terapia intensiva) e 10 in area covid al Guzzardi di Vittoria

In totale i positivi a casa sono 620 così suddivisi:

Acate 52

Chiaramontr 21

Comiso 50

Giarratana 1

Ispica 12

Modica 138

Monterosso 2

Pozzallo 24

Ragusa 102

Santa Croce 36

Scicli 15

Vittoria 159

Altre 8 persone di fuori provincia risultato infette.

In totale sono 5568 guariti dall’inizio della pandemia mentre i deceduti sono appunto 141

Sono stati finora effettuati 76353 tamponi molecolari, 19876 sierologici e83204 test rapidi

179444 totale complessivo