Amministratore apostolico è stato nominato mons. Sebastiano Roberto Asta che in questi anni è stato a fianco di mons. Cuttitta come Vicario Generale.

Mons. Asta ha ringraziato il Vescovo per l’attenzione e la cura pastorale riservata alla nostra Chiesa esprimendo apprezzamento per il senso di responsabilità e amore nei confronti della Diocesi con il quale ha assunto una decisione certamente sofferta. Mons. Asta ha assicurato l’affetto di sempre e vicinanza nella preghiera, tratteggiando il profilo di un Pastore cordiale e accogliente vicino alla gente, ai sacerdoti, ai seminaristi e alle coppie dei fidanzati che hanno avuto modo di incontrarlo durante la loro preparazione del matrimonio.