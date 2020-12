In provincia di Ragusa sono 631 i positivi in isolamento domiciliare e 17 in Rsa. Un dato in leggero aumento rispetto ai giorni scorsi, dove si registrava un calo dei positivi al di sotto delle 500 unità.

Questi i dati comune per comune:

52 Acate

17 Chiaramonte

52 Comiso

1 Giarratana

12 Ispica

144 Modica

3 Monterosso

26 Pozzallo

110 Ragusa

39 Santa Croce

13 Scicli

155 Vittoria

7 da fuori provincia.

I guariti salgono a 5.629.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 77.230 sono i molecolari, 19.940 i sierologici e 87.417 i test rapidi, per un totale di 184.587

Inoltre, in provincia di Ragusa si registra, inoltre, un nuovo decesso di paziente contagiato dal Covid. Si tratta di un uomo vittoriese di 82 anni ricoverato all’ospedale Guzzardi.

Inoltre, nel conteggio complessivo, risultano altre 3 persone positive che sono decedute nei mesi scorsi a casa:

15 novembre: un uomo di Ragusa di 90 anni

16 novembre: un uomo di Ragusa di 95 anni

25 novembre: una donna di Ragusa di 83 anni.

Il totale complessivo dall’inizio della pandemia sale a 156.