In provincia di Ragusa sono 635 i positivi in isolamento domiciliare, 19 in Rsa, 37 ricoverati, per un totale di 691. Ancora in aumento i casi, ma c’è una buona notizia: Giarratana è tornata ad essere Covid Free.

I dati comune per comune:

52 Acate

17 Chiaramonte

50 Comiso

0 Giarratana

12 Ispica

148 Modica

2 Monterosso

31 Pozzallo

108 Ragusa

38 Santa Croce

13 Scicli

160 Vittoria

4 da fuori provincia.

I guariti salgono a 5.676.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 77.601 sono i molecolari, 20.049 i sierologici e 89. 020 i test rapidi, per un totale di 186.670.

Sono 37 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria.

27 al Giovanni Paolo II: 18 in malattie infettive, 3 in area grigia, 6 in terapia intensiva;

10 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.

Purtroppo, però, in provincia di Ragusa si registrano due nuovi decessi di pazienti positivi al Covid. Si tratta di una donna di Modica di 73 anni e di un uomo di Ragusa di 67 anni, entrambi erano ricoverati in terapia intensiva al Giovanni Paolo II.

Inoltre, nel conteggio complessivo, risultano altri 5 positivi che sono deceduti nelle settimane scorse a casa, di cui i medici di famiglia hanno appena dato comunicazione.

10 novembre: un uomo di Ragusa di 85 anni

10 novembre: un uomo di Ragusa di 84 anni

15 novembre: un uomo di 94 anni.

16 novembre: un uomo di 91 anni.

19 novembre: un uomo di 83 anni.

18 dicembre: una donna di 77 anni.

Il totale complessivo dall’inizio della pandemia sale a 164.