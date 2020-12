“Stiamo per chiudere un anno strano. E che, però, è servito ad evidenziare, qualora ce ne fosse di bisogno, che la disciplina sportiva della vela continua a fare proseliti e ad essere apprezzata sempre più trasversalmente da qualsiasi fascia di età. La più grande soddisfazione è stata certamente rappresentata, nel 2020, dal riconoscimento, da parte della Federazione italiana vela, attribuito al Cvk come migliore scuola vela della Sicilia e fra le migliori cinque del meridione d’Italia”.

Sono i vertici del Circolo Velico Kaucana ad affermarlo dopo che l’attività di scuola vela Fiv nella base invernale del porto turistico di Marina di Ragusa prosegue senza un istante di tregua. Corsi che sono risultati parecchio apprezzati grazie alla professionalità degli istruttori per non parlare del fatto che gli stessi si sono svolti sulla scorta dei protocolli tesi a garantire la massima sicurezza. La pratica della vela, trattandosi di sport individuale, è consentita anche alla luce degli ultimi Dpcm. Tra l’altro, la base invernale offre adeguate garanzie di sicurezza e di continuità degli allenamenti. Fra i partecipanti ai corsi invernali si registra anche una buona presenza di ragazzi delle famiglie straniere che svernano al porto turistico di Marina di Ragusa per cui i corsi rappresentano un ulteriore servizio reso agli ospiti che scelgono la base di Marina di Ragusa. “I nostri piccoli atleti – sottolineano ancora i vertici Cvk – hanno avuto modo di praticare sport praticamente senza alcun tipo di rischio. Si continua a lavorare con la consapevolezza che dalle scuole vele arriveranno i futuri componenti della nostra squadra agonistica. Le nostre squadre Optimist e Laser, che si fregiano del sostegno dell’impresa ecologica Busso Sebastiano nella qualità di main sponsor, stanno operando con notevole intensità e sono intenzionate a presentarsi al via della prossima stagione, quella del 2021, con almeno una ventina di atleti. Merito dei nostri istruttori che li stanno seguendo passo dopo passo, consapevoli che, solo attraverso il duro lavoro, si potrà arrivare a concretizzare risultati di un certo spessore. Stiamo, tra l’altro, dandoci da fare per organizzare uno degli appuntamenti di rilievo previsti dall’Associazione Italiana Classe Optimist nel calendario del 2021 con la coppa Aico – trofeo Kinder che si terrà dal 30 maggio all’1 giugno a Marina di Ragusa e che ci vedrà in prima linea sul fronte organizzativo. Sarà probabilmente il primo grande evento a livello nazionale della Classe Optimist che si terrà dopo l’emergenza sanitaria Covid-19 per cui c’è da aspettarsi una grande partecipazione di atleti provenienti da tutta Italia e che potrà rappresentare un grande momento di promozione del territorio in vista dell’imminente stagione estiva. Sempre al Porto turistico di Marina di Ragusa, oltre alla suddetta manifestazione, si terranno inoltre in primavera e in autunno, numerose regate di rilievo regionale delle classi Optimist e Laser nonché il campionato zonale 4.70 che si svolgerà da maggio ad ottobre. Il nuovo anno ci dirà sino a che punto la pratica della vela, per quanto riguarda la nostra realtà, potrà essere potenziata, garantendo risposte importanti, facendo maturare i vari atleti che si stanno cimentando con i corsi velici, alcuni dei quali hanno fatto registrare risultati di rilievo nelle gare a cui hanno partecipato”.

Anche nell’attività sociale, seppure con tutte le limitazioni dettate dall’emergenza Covid, si sono registrati nel corso del 2020 importanti risultati. Parallelamente al grande successo dei corsi di vela si è registrato un buon incremento del numero dei soci, favorito anche dai servizi logistici resi dal circolo presso la sede di Kaucana. Tutto ciò ha consentito di affermare il Cvk come la realtà velica più attiva della costa ragusana, testimoniato tra l’altro dal fatto che il Team Maserati Multi 70 di Giovanni Soldini ha suggellato l’amicizia con la sua presenza presso i locali del sodalizio nello scorso autunno. Il 2021 impegnerà, insomma, il Cvk a crescere ancora di più.