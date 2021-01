In provincia di Ragusa sono 657 complessivamente i positivi nei 12 Comuni iblei, di questi 603 sono in isolamento domiciliare, 35 si trovano ricoverati nei reparti Covid e 19 sono in Rsa a Ragusa. Purtroppo, però, si registrano altri tre decessi nelle ultime 24 ore e uno avvenuto il 30 in una casa di riposo.

I dati per comune per comune:

33 Acate

10 Chiaramonte

47 Comiso

0 Giarratana

12 Ispica

142 Modica

1 Monterosso

34 Pozzallo

108 Ragusa

39 Santa Croce

17 Scicli

154 Vittoria

6 da fuori provincia.

I guariti salgono a 5.802

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 78.767 sono i molecolari, 20.459 i sierologici e 94.143 i test rapidi, per un totale di 194.394.

Sono 35 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria. Ecco nel dettaglio:

29 al Giovanni Paolo II: 15 in malattie infettive, 4 in area grigia, 7 in terapia intensiva;

9 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.

A Ragusa si registrano 3 nuovi decessi di pazienti positivi al Covid, che erano ricoverati al Giovanni Paolo II:

Un uomo di Acate, 64 anni, ricoverato in terapia intensiva

Una donna di Ispica, 88 anni.

Un uomo di 87 anni è deceduto al pronto soccorso.

Inoltre, nel conteggio complessivo, giorno 30 dicembre si segnala la morte di un uomo positivo ricoverato in una casa di riposo.

Con i 4 decessi degli ultimi giorni, il totale complessivo dall’inizio della pandemia sale così a 170.