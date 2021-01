In provincia di Ragusa sono 632 complessivamente i positivi nei 12 Comuni iblei, di questi 580 sono in isolamento domiciliare, 33 si trovano ricoverati nei reparti Covid e 19 sono in Rsa a Ragusa. Purtroppo, però, si registra un’altra vittima.

I dati comune per comune:

31 Acate

9 Chiaramonte

47 Comiso

0 Giarratana

10 Ispica

140 Modica

1 Monterosso

32 Pozzallo

101 Ragusa

35 Santa Croce

16 Scicli

153 Vittoria

5 da fuori provincia.

I guariti salgono a 5.838.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 78.772 sono i molecolari, 20.491 i sierologici e 95.351 i test rapidi, per un totale di 194.614.

Sono 33 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria. Ecco nel dettaglio:

24 al Giovanni Paolo II: 16 in malattie infettive, 2 in area grigia, 6 in terapia intensiva;

9 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.

In provincia di Ragusa si registra un nuovo decesso di paziente positivo al Covid. Si tratta di una donna di Modica di 58 anni ricoverata in terapia intensiva al Giovanni Paolo II.

Il totale complessivo dall’inizio della pandemia sale così a 171.