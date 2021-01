“Il poco fatto da tutti riesce a realizzare tante cose. Se ogni parrocchiano donasse il prezzo di un caffè ofni giorno, potremmo riportare a nuovo tante opere”. Parla così Don Salvatore Vaccaro, parroco di Chiaramonte Gulfi, il quale non è nuovo a queste iniziative.

Si restaura, infatti, il portone della Chiesa Madre (Santa Maria la Nova) di Chiaramonte Gulfi. Il progetto complessivo ha un costo di 15 mila euro, di cui 10 sono stati già messi a disposizione coi fondi dell’ 8 per mille, mentre altri 5 dovranno recuperarsi grazie alla generosità dei fedeli. Padre Salvatore Vaccaro, parroco di Chiaramonte, ci spiega: “Verrà effettuato un lavoro di ripristino dell’intero portone, che è in legno.

Inoltre, si avvierà un’opera di conservazione delle statuette e verranno anche realizzati dei pannelli protettivi amovibili per proggere il portone da inteperie come vento, sole e pioggia. Inoltre, saranno sistemate anche le ante per eviare che il portone crolli”.

L’appello, dunque, è rivolto a tutta la comunità.

Nel 2016, infatti, venne avviata una raccolta fondi per restaurare l’organo a canne della Chiesa Madre, datato 1910. Anche il quel caso, si è avuto il contributo dell’ 8 per mille e delle libere donazioni. Iniziative che vogliono preservare seriamente il patrimonio culturale e che testimoniano come una gestione oculata delle risorse, comprese quelle dell’ 8 per mille, possano ritornare alla comunità sotto forma di beni culturali e di patrimonio artistico.