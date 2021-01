In provincia di Ragusa sono 700 complessivamente i positivi nei 12 Comuni iblei, di questi 645 sono in isolamento domiciliare, 36 si trovano ricoverati nei reparti Covid e 19 sono in Rsa a Ragusa. Nessun decesso nelle ultime 24 ore, le vittime dall’inizio della pandemia sono 171. I guariti salgono a 5.869.

Ecco i positivi comune per comune:

29 Acate

11 Chiaramonte

49 Comiso

0 Giarratana

13 Ispica

156 Modica

1 Monterosso

34 Pozzallo

125 Ragusa

30 Santa Croce

18 Scicli

171 Vittoria

8 da fuori provincia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 79.590 sono i molecolari, 20.569 i sierologici e 97.984 i test rapidi, per un totale di 198.143.

Sono 36 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria. Ecco nel dettaglio:

27 al Giovanni Paolo II: 18 in malattie infettive, 3 in area grigia, 6 in terapia intensiva;

9 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.