“Domani proclamerò a Comiso il lutto cittadino. La notizia della improvvisa, tragica, scomparsa di Andrea Alabiso colpisce particolarmente la nostra comunità cittadina, già fortemente provata dall’attuale congiuntura.

L’amministrazione comunale tutta si stringe ai familiari, cercando di lenire il dolore senza fine delle famiglie Alabiso ed Elia.

Chiunque può dedichi una preghiera, un momento di riflessione, un pensiero a questo giovane virgulto, impegnato nello sport, innamorato della vita, come è giusto e naturale, soprattutto alla sua età”.

Così il sindaco di Comiso, Maria Rita Schembari, in merito alla scomparsa del giovane Andrea Alabiso, 14 anni, morto in un tragico incidente in motorino ieri sera in via Biscari. La scomparsa di questo giovane, ha lasciato attonita l’intera città di Comiso.