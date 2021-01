Nonostante la giornata festiva, all’Asp di Ragusa si sono sottoposte a vaccinazione 958 persone. Per lo più si è trattato di operatori sanitari delle case di Riposo e Rsa, ma anche numerosi medici di famiglia.

Già programmata la somministrazione del vaccino per il personale del 118 nei tre distretti di Ragusa, Modica e Scicli.

Nonostante l’impegno sul fronte della campagna vaccinale l’Azienda non si ferma sul versante dei tamponi. Infatti, i dati dei tamponi dimostrano un’ampia attività di processamento ad oggi sono: 80676 i molecolari. Si è superato la soglia dei centomila, per l’esattezza 102.404, per quelli rapidi, e 20847 i sierologici. Per un totale di 203.927.

Inoltre, l’attività di drive-in, che secondo la vecchia programmazione si sarebbe conclusa oggi, 7 gennaio, continuerà a svolgere in diversi comuni della provincia: Ragusa, Comiso, Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli, Vittoria.

Oggi è anche il turno del personale della Clinica del Mediterraneo, del Csr – Consorzio Italiano della Riabilitazione – sede di Comiso e del Centro Medico Sociale per Neuromotulesi di Vittoria.

Totale vaccinati 2293 (al 6 gennaio2021).