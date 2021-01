Il PTE di Chiaramonte Gulfi, da prima di Natale, è al freddo. Nonostante sia stata effettuata più volte segnalazione agli uffici competenti, ovvero l’Asp di Ragusa, il personale (e i pazienti) dei locali del PTE, ufficio vaccinazioni, guardia medica e stanza degli operatori del 118, risultano al freddo per problemi all’impianto di riscaldamento.

Un problema che, tra l’altro, ci dicono non essere proprio nuovo: è possibile, infatti, che l’impianto sia ormai usurato dal tempo. In ogni caso, il freddo all’interno dei locali non è facile da gestire, soprattutto in questo periodo.

Il personale che lavora all’interno del PTE chiede solo che venga inviato un tecnico e che l’impianto possa tornare al più presto funzionante.