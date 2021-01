Nelle ultime 24 ore è nuovamente aumentato, anche se di poco, il numero dei positivi in provincia di Ragusa: sono complessivamente 741, di questi, 700 sono in isolamento domiciliare, 28 si trovano ricoverati nei reparti Covid e 13 sono in Rsa a Ragusa. Purtroppo si registra un altro decesso nelle ultime 24: si tratta di un uomo di Acate di 76 anni ricoverata in terapia intensiva al Giovanni Paolo II. il totale delle vittime sale a 177.

I guariti sono 6.042.

I dati per Comune:

22 Acate

17 Chiaramonte

72 Comiso

3 Giarratana

9 Ispica

137 Modica

2 Monterosso

27 Pozzallo

150 Ragusa

21 Santa Croce

25 Scicli

202 Vittoria

13 da fuori provincia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 81.443 sono i molecolari, 21.007 i sierologici e 107.338 i test rapidi, per un totale di 209.788. Sono 28 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria. 22 al Giovanni Paolo II: 16 in malattie infettive, 1 in area grigia, 5 in terapia intensiva;

6 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.