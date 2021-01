Sono 180 i morti per Covid in provincia di Ragusa. Si registra, infatti, un nuovo decesso, che risale tuttavia al 19 dicembre: si tratta di un’anziana di Modica morta in una casa di riposo di Ragusa.

Purtroppo, però, il dato dei contagiati è in aumento. Oggi sono in totale 769 (di cui 734 in isolamento domiciliare, 22 ricoverati in ospedale e 13 in Rsa). I dati che al momento fanno preoccupare di più sono quelli di Ragusa e Vittoria: quest’ultima è a quota 199 positivi.

Il dato dei ricoveri rimane stabile: 22, con 5 terapie intensive. 7 pazienti sono ricoverati a Vittoria e 15 sono ricoverati a Ragusa.

I guariti dal Coronavirus, dall’inizio della pandemia, sono 6.200.

I positivi per comune:

21 Acate

21 Chiaramonte

75 Comiso

5 Giarratana

12 Ispica

128 Modica

2 Monterosso

29 Pozzallo

179 Ragusa

19 Santa Croce

31 Scicli

199 Vittoria

13 da fuori provincia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 83.043 sono i molecolari, 21.534 i sierologici e 114.222 i test rapidi, per un totale di 218.799.