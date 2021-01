Altri tre decessi in provincia di Ragusa a causa del Covid e un aumento del numero dei positivi. Il conteggio di oggi riguarda le morti avvenute negli scorsi giorni, decessi che non erano stati comunicati prima: si tratta di un modicano morto in casa propria il 4 dicembre, una donna morta l’11 dicembre in casa di riposo a Ragusa e un uomo morto in casa di riposo a Ragusa il 12 dicembre.

Sale così a 183, complessivamente, il numero delle persone residenti nel ragusano decedute dall’inizio della pandemia.

In lieve aumento anche i contagi che sono complessivamente 774 (ieri erano 769) e di questi, 732 sono in isolamento domiciliare, 13 si trovano alla Rsa di Ragusa e 29 sono ricoverati nei reparti Covid.

I guariti complessivamente sono 6.225.

I positivi per Comune:

22 Acate

24 Chiaramonte

74 Comiso

6 Giarratana

12 Ispica

126 Modica

2 Monterosso

29 Pozzallo

180 Ragusa

15 Santa Croce

31 Scicli

195 Vittoria

16 da fuori provincia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 83.381 sono i molecolari, 21.639 i sierologici e 116.506 i test rapidi, per un totale di 221.526.

Sono 29 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria. 20 al Giovanni Paolo II: 16 in malattie infettive e 4 in terapia intensiva; 9 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.