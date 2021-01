Nel presidio ospedaliero di Modica si è completata la vaccinazione degli operatori sanitari, per un numero di 756 soggetti.

«Abbiamo vaccinato il 95% dei dipendenti degli ospedali riuniti Modica Scicli -ha dichiarato il dott. Pietro Bonomo, direttore sanitario dei PP.OO. – e stiamo lavorando per convincere il rimanente 5%, perché solo se ci vaccinano tutti possiamo vincere questa terribile pandemia. Ringrazio il gruppo di lavoro che si è costituito spontaneamente per questo ulteriore impegno e rimaniamo a disposizione per quello che l’ASP riterrà utile per contribuire alla gestione del grande sforzo che si dovrà compiere per vaccinare tutti i cittadini della Provincia».

Intanto, continua la campagna vaccinale rispettando le categorie che sono indicate nel piano regionale. Tra qualche giorno si procederà all’inoculazione della seconda dose per quelli che tra i primi si sono sottoposti a vaccinazione.