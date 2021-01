Nessun decesso di persone positive al Covid nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa: le vittime, da inizio pandemia, restano così 186.

Il nuovo bollettino sulla situazione Covid in provincia, parla però di un nuovo aumento dei contagi. Sono adesso, complessivamente, 808 i positivi in provincia (ieri erano 787) e, di questi, 769 – 20 in più di ieri – si trovano in isolamento domiciliare, 11 sono alla Rsa di Ragusa e 28 ricoverati nei reparti Covid degli ospedali Giovanni Paolo II di Ragusa e Guzzardi di Vittoria

I guariti dall’inizio della pandemia, sono 6.357.

I positivi per Comune:

21 Acate

27 Chiaramonte

74 Comiso

7 Giarratana

13 Ispica

121 Modica

2 Monterosso

32 Pozzallo

184 Ragusa

11 Santa Croce

32 Scicli

221 Vittoria

Sono 24 i positivi che non sono residenti nel ragusano, ma si trovano in provincia.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi: 84.503 sono i molecolari, 21.978 i sierologici e 125.289 i test rapidi, per un totale di 231.270.

Sono 28 i ricoverati tra gli ospedali di Ragusa e Vittoria. 18 al Giovanni Paolo II: 11 in malattie infettive e 7 in terapia intensiva; 10 in area Covid del Guzzardi di Vittoria.