L’Ati impresa ecologica Busso Sebastiano, che gestisce il servizio di igiene ambientale sul territorio comunale di Ragusa, comunica che, a causa della chiusura temporanea dell’impianto di Trattamento meccanico biologico di Cava dei Modicani, è al momento sospeso il servizio di ritiro del secco indifferenziato per le sole utenze domestiche. L’Ati invita quindi i cittadini di Ragusa a non esporre questa sera il relativo mastello per il ritiro di domani, venerdì 22 gennaio, che non avrà luogo.

Cava dei Modicani, infatti, è momentaneamente chiusa in attesa del decreto di proroga che deve arrivare dalla Regione siciliana.

Sono tanti i comuni iblei che, al momento, stanno riscontrando criticità nella raccolta dei rifiuti.