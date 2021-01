Nella giornata di giovedì scorso gli Agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso hanno proceduto all’arresto di I.D., di anni 36, su ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa relativo all’espiazione di un periodo di pena residuo di anno uno e giorni venti di reclusione.

Il provvedimento di esecuzione è stato emesso all’esito del procedimento penale, che si è concluso con il passaggio in giudicato della sentenza di condanna dell’uomo per i reati di furto aggravato in concorso e ricettazione commessi dal medesimo a Comiso tra nel periodo aprile/maggio 2017, scaturito dall’attività di indagine svolta dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Comiso.

A conclusione degli atti di rito I.D. è stato condotto presso la Casa Circondariale di Gela.