La nave di soccorso Ocean Viking si trova a circa 17 miglia nautiche da Lampedusa. A bordo, riporta Sos Mediterranee ci sono 374 persone messe in salvo nell’arco di 48 ore in 4 eventi sar, tra cui 21 neonati, 35 bambini, 131 minori non accompagnati e 2 donne incinte. L’appello e’ di fare presto: “Due richieste per un luogo sicuro sono state inviate alle autorita’ marittime libiche – scrive Sos Mediterranee -. In assenza di risposta, abbiamo chiesto supporto alle autorita’ marittime maltesi e italiane. Il tempo iniziera’ presto a peggiorare. Dobbiamo sbarcare in un luogo sicuro il prima possibile”.