E’ stato ritrovato oggi il 90enne Giovanni Supan, l’anziano scomparso ieri mattina tra le campagne di Modica e Ispica.

I familiari ne avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri. L’uomo è stato ritrovato in contrada Penna Mazzone, vicino cava d’Ispica a Modica, in stato confusionale. E’ stato portato in ospedale per accertamenti.