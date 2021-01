L’Asp di Ragusa, in applicazione con quanto disposto dall’Assessorato regionale della Salute, a partire da domani 28 gennaio e fino a domenica 31 gennaio 2021, in previsione di una possibile riapertura delle scuole, continuerà l’attività di monitoraggio sull’andamento della diffusione del contagio da Covid-19 negli istituti scolastici.

Da giovedì 28 gennaio attivi i seguenti punti dedicati in modalità drive-in, distribuiti nel territorio aziendale e secondo la calendarizzazione di seguito indicata:

DISTRETTO DI VITTORIA

Acate – piazza Calvario, dalle ore 9.00 alle ore 13.00 del 31/01/2021;

Comiso – PO “R. Margherita”, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, nei giorni 29-30-31/01/2021; dalle ore 15.00 alle ore 17:30 del 28/01/2021;

Vittoria – Fiera Emaia, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal 28/01/2021 al 31/01/2021;

DISTRETTO DI RAGUSA

Ragusa –Teatro Tenda di via Mario Spadola, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal 28/01/2021 al 31/01/2021;

Santa Croce Camerina – Piazza degli Atleti, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in data 30/01/2021;

Monterosso Almo – via Padre Pio, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, in data 30/01/2021;

Chiaramonte Gulfi – c/da Pezze, dalle ore 9.00 alle 13.00, in data 30/01/2021;

Giarratana – presso Protezione Civile, dalle ore 9.00 alle 13.00, in data 30/01/2021;

DISTRETTO DI MODICA

Modica – presso atrio comune, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, in data 27-28/01/2020; dalle ore 16:00 alle ore 20:30, in data 29/01/2021; dalle ore 9:30 alle ore 12:30, in data 30/01/2021. Presso zona artigianale Michelica, dalle ore 8:30 alle ore 13:30, in data 31/01/2021.

Scicli – c/da Zagarone “Protezione Civile”, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal 30/01/2021 al 31/01/2021;

Ispica – Sede Protezione Civile, dalle 9:00 alle ore 13:00 del 31/01/2021;

Pozzallo – presso Centro Direzionale ASI – Zona Industriale, dalle ore 9.00 alle ore 13.00, dal 28/01/2021 al 31/01/2021.

Nei suddetti punti di screening, sono istituiti percorsi preferenziali per gli alunni e docenti delle scuole sopraindicate, garantendo anche l’accesso veicolare agevole.