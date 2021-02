E’ Fabio Firrincieli, 18 anni, il giovane morto ieri sera in un tragico incidente stradale avvenuto a Ragusa, nella zona Salesiana. Fabio era in sella ad una moto quando, per cause ancora in fase di accertamento, ha avuto un incidente autonomo.

Non è servita la disperata corsa in ospedale da parte dei sanitari del 118.

Fabio aveva frequentato l’istituto chimico di Ragusa. Alla sua famiglia, le più sincere condoglianze del nostro giornale.