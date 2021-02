Nessun decesso, nelle ultime 24 ore, di persone positive al Covid 19 in provincia di Ragusa. Rimane quindi di 193 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia.

Si segnala anche un ulteriore calo di contagi: i positivi sono complessivamente 390 (ieri erano 411), di cui, 351 si trovano in isolamento domiciliare, 13 sono alla Rsa di Ragusa e 26 ricoverati nei reparti Covid.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi in totale ne sono stati effettuati 271.725.

13 Acate

6 Chiaramonte

33 Comiso

1 Giarratana

4 Ispica

67 Modica

1 Monterosso

16 Pozzallo

86 Ragusa

5 Santa Croce

13 Scicli

100 Vittoria

6 i positivi da fuori provincia

Sono 26 i ricoverati tra Ragusa e Vittoria. 18 al Giovanni Paolo II: 8 in malattie infettive, 3 in Area Grigia e 7 in terapia intensiva. 8 al Guzzardi in area Covid.

I guariti totali sono 7099.