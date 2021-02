Nei giorni scorsi i rappresentanti del Rotary Club Scicli e dell’Inner Weel Club, si sono recati al Convento del Rosario per consegnare il contratto di assicurazione per il pulmino che, ogni giorno, viene utilizzato per il trasporto dei minori accolti dalle suore domenicane. L’assicurazione è stata stipulata grazie ai proventi dello spettacolo di beneficenza organizzato dal Rotary e dall’IW club il 4 ottobre scorso. In quell’occasione, sul palco del £Rosario”, si sono esibiti diversi artisti tra i quali: Carmelo Errera, Fabrizia Ruospo, Pietro Scardino, Tony Iurato e Daniele Basile. «Grazie alla grande partecipazione, ma soprattutto al grande cuore delle persone che hanno comprato il biglietto – spiega Alessandro Guarino, presidente del Rotary Club Scicli – abbiamo raggiunto questo importante traguardo. Il Convento del Rosario – continua – rappresenta, da decenni, un punto di riferimento per tante famiglie che necessitano di assistenza e una guida per tanti minori. Nel nostro piccolo vogliamo sostenere questa bella realtà, e oltre al pagamento dell’assicurazione interverremo con altre iniziative»