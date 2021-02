L’Asp di Ragusa dà il via alla prenotazione online del vaccino anti-Covid per i cittadini con più di 80 anni – compresi gli appartenenti alla classe 1941. La prenotazione si potrà effettuare da domani, lunedì 8 febbraio, a partire dalle ore 8:30 accedendo al link nel sito dell’Azienda: prenotazioni.vaccinicovid.gov.it

L’accesso al link della piattaforma consentirà di scegliere il centro vaccinale e quindi di determinare l’appuntamento per la somministrazione del vaccino. Per la prenotazione, oltre ai dati anagrafici, il sistema richiederà anche la tessera sanitaria.

Oltre alla piattaforma online, sarà possibile prenotarsi attraverso un call center dedicato, telefonando al numero verde 800009966 attivo da lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 18.00 sono esclusi sabato e festivi.

Nei giorni scorsi, il dott. Massimo Iacono, direttore del Servizio Informatico Aziendale, in collaborazione con i tecnici informatici dell’Assessorato della Salute, ha completato il processo di allineamento delle informazioni – tra punti vaccinali negli ospedali, disponibilità vaccini e popolazione siciliana – con la banca dati di Poste Italiane per consentire la predisposizione degli slot di prenotazione.

In provincia di Ragusa i cittadini che rientrano in questa fase del target sono circa 19 mila. Il vaccino, come è noto, è gratuito per tutti ed è su base volontaria.

La Sicilia è una delle quattro regioni, Marche, Abruzzo e Calabria, che ha aderito al progetto informatico e logistico della struttura del Commissario nazionale per l’emergenza.

La piattaforma, oltre ad essere un servizio per i cittadini, è uno strumento in grado di supportare l’attività dei centri vaccinali attraverso una ‘dashboard’, ovvero un sistema di visualizzazione e di monitoraggio dei dati, e un help desk dedicato agli operatori dei centri, offrendo assistenza anche nelle attività di stoccaggio e distribuzione di questi farmaci.