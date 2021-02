Incidente stradale ieri sera a Ragusa, all’incrocio fra viale dei Platani e via della Costituzione. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono scontrate e una Panda si è ribaltata su un fianco.

Feriti entrambi i conducenti, trasportati subito in ospedale dal 118.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e le ambulanze.