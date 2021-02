Il Circolo velico Kaucana, in collaborazione con l’associazione Italia Classi Laser e con il supporto della Fiv, ha promosso per sabato 13 e domenica 14 febbraio, nello specchio acqueo antistante il porto turistico di Marina di Ragusa, il campionato zonale rivolto alle classi Laser standard, Laser radial e Laser 4.7. Le attività della regata, appuntamento di interesse nazionale, saranno svolte secondo le disposizioni in materia di contrasto e contenimento di diffusione del Covid 19 emanate dalla Fiv e a cui i partecipanti dovranno attenersi sotto la vigilanza da parte del comitato organizzatore. Sabato il segnale di avviso sarà dato alle 11 mentre l’orario del segnale di avviso della domenica sarà reso noto ai concorrenti con apposito comunicato ufficiale che sarà esposto entro le 19 del giorno precedente in cui avrà effetto. In caso di mancata esposizione del comunicato, sarà valido l’orario del giorno precedente. Nelle varie classi si adotteranno le seguenti fasce d’età. Laser 4.7 maschile-femminile, obbligatoria per i nati nel 2006-2007-2008-2009; under 18 i nati nel 2004-2005; under 16 i nati dal 2006 al 2009 (questi ultimi devono aver compiuto il dodicesimo anno di età). Laser Radial maschile (occorre essere almeno U17): open i nati prima del 2002; U19 i nati nel 2003, 2004, U17 i nati nel 2005, 2006. Laser Radial femminile (occorre essere almeno U17): open le nate prima del 2002; U21 nate nel 2001, 2002; U19 nate nel 2003, 2004, U17 nati nel 2005, 2006. Infine, Laser standard (occorre essere almeno U19): open i nati prima del 2002, U21 i nati nel 2001, 2002, U19 i nati nel 2003, 2004; è master chi ha compiuto 35 anni. Sette gli atleti del Cv che si cimenteranno con l’attesa competizione. “Ci aspettiamo – sottolineano dal Circolo velico Kaucana – una partecipazione intensa anche perché si tratta del primo appuntamento della stagione. Ci teniamo, ovviamente, come società organizzatrice, a fare bella figura. Riteniamo di avere acquisito, nel tempo, una esperienza non da poco che ci agevolerà. Speriamo anche che il tempo possa essere clemente e che ci aiuti”.