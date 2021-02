Nessun morto a causa del covid nelle ultime 24 ore in provincia di Ragusa. Sono 271 i positivi totali di cui 243 in isolamento domiciliare, 7 in RSA, 21 i ricoverati.

I deceduti dall’inizio della pandemia sono 197, i guariti 7330.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi eseguiti sono 290876 (fra sierologici, molecolari e rapidi).

I dati per Comune:

Acate: 7

Chiaramonte: 6

Comiso: 26

Giarratana: 0

Ispica: 7

Modica: 29

Monterosso: 1

Pozzallo: 2

Ragusa: 60

Santa Croce: 1

Scicli: 8

Vittoria: 96

Per quanto riguarda i ricoverati: si trovano tutti al Giovanni Paolo II e nel dettaglio vi sono 8 residenti della provincia e 7 che arrivano da fuori in Malattie Infettive.

In terapia intensiva, 4 residenti e 3 da fuori provincia.