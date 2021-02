Nelle ultime 24 ore in provincia non si registra nessun decesso di persona positiva al Covid-19. Resta fermo a 197 il numero di persone positive decedute dall’inizio della pandemia.

A questo si aggiunge un lieve calo del contagio: i positivi sono complessivamente 275 (ieri erano 280), di cui, 244 si trovano in isolamento domiciliare, 7 sono alla Rsa di Ragusa e 24 ricoverati nei reparti Covid.

Per quanto riguarda il numero dei tamponi in totale ne sono stati eseguiti 294.061.

I dati per Comune:

5 Acate

5 Chiaramonte

23 Comiso

0 Giarratana

7 Ispica

24 Modica

1 Monterosso

3 Pozzallo

59 Ragusa

1 Santa Croce

9 Scicli

107 Vittoria

Salgono i ricoverati al Giovanni Paolo II di Ragusa, adesso sono 24, così suddivisi: 16 in malattie infettive (di cui 10 residenti in provincia a 6 fuori provincia); 2 in area grigia (fuori provincia) e 6 in terapia intensiva (3 della provincia e 3 fuori provincia).

I guariti sono 7.560.