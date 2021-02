Ancora furti di cavi di rame a Chiaramonte Gulfi. L’episodio si è verificato ieri sera in contrada Ponte e Biviere, una zona che già ha avuto questo genere di problemi: non è la prima volta che da quelle parti si verificano furti di cavi di rame, lasciando così intere famiglie al buio.

Le temperature gelide di questi giorni, tra l’altro, non facilitano le cose e molte famiglie, anche con bambini piccoli, si trovano in questo momento in una situazione di grande disagio.

I carabinieri di Chiaramonte sono già stati interessati del problema e stanno effettuando le dovute indagini del caso. Per il ripristino della corrente, invece, si dovrà aspettare l’intervento della compagnia elettrica.

I cittadini di quella zona, chiedono che vengano attivati maggiori controlli, dato che quelle contrade sembrano essere state prese di mira dai ladri di cavi in rame.