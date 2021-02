E’ proseguito anche ieri, con la lettura della settima apparizione della Madonna di Lourdes a San Bernadette, dopo la recita del Rosario, il rito delle 15 visite alla Vergine di Lourdes.

A presiederlo il rettore della chiesa di San Michele arcangelo, il sacerdote Giuseppe Cabibbo, che ha ricordato come, anche se non ci sarà l’esposizione del Santissimo Sacramento, bisogna non dimenticare la presenza di Gesù vivo e vero nel tabernacolo.

Tra i momenti particolari in programma domani, venerdì 19 febbraio, quello della benedizione dell’acqua mentre lunedì 22 ci sarà la benedizione delle mamme in attesa. Ogni giorno, la mattina, alle 8,15, c’è la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione, alle 9 la santa messa.

Alle 17, la recita del Rosario e la lettura dell’apparizione. A seguire la celebrazione eucaristica. La chiesa è aperta ogni giorno dalle 7,30 alle 12 e dalle 16 alle 19. Le celebrazioni sono trasmesse dalle 17 in diretta su Radio Karis inBlu e in diretta streaming sulla pagina Facebook Radio Karis e sul canale Youtube di Radio Karis Ragusa.