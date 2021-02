Sono 250 i positivi totali in provincia di Ragusa, di cui 224 in isolamento domiciliare, 20 ricoverati e 6 in RSA Covid.

Per fortuna, non si registra nessun decesso in provincia nelle ultime 24 ore a causa del Covid. I decessi totali dall’inizio della pandemia restano fermi a 198.

I guariti sono 7669.

I tamponi totali eseguiti sono 306759.

I ricoverati si trovano tutti al Giovanni Paoloi II: 8 residenti in malattie infettive, 6 da fuori provincia. 2 in area grigia residenti e 1 da guori provincia. 2 ricoverati in terapia intensiva residenti e 1 da fuori provincia.

I dati per Comune:

Acate: 4

Chiaramonte: 4

Comiso: 17

Giarratana: 0

Ispica: 5

Modica: 16

Monterosso: 0

Pozzallo: 8

Ragusa: 58

Santa Croce: 3

Scicli: 4

Vittoria: 105.