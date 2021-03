E’ morto il papà del direttore generale dell’asp, arch. Angelo Aliquo’.

Si chiamava Vittorio, era del 1936.

È stato collega di Borsellino. Erano insieme procuratori aggiunti quando lui fu ucciso. È stato pubblico ministero in appello al maxi processo.

Esperto in entomologia, l’Universita di Palermo gli conferì la laurea in honoris causa in Biodiversità ed Evoluzione. I funerali si svolgeranno martedì, a Palermo.